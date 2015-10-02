У США вирішують, чи захищати навчених ними сирійських повстанців від російської авіації

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Associated Press.

"Військове командування працює над цим питанням і зважує ризики, пов'язані з використанням сили у відповідь на напади росіян", - зазначає видання.

Міністр оборони Ештон Картер відмовився обговорювати проблему, коли його запитали на цьому тижні. Але американські чиновники визнали, що це одне з питань, яке піднімається при обговоренні загальної стратегії дій адміністрації США.

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Раніше американські чиновники давали зрозуміти, що повстанці отримають підтримку з повітря у разі, якщо вони зазнають нападу ІДІЛ або сирійських урядових військ. Наразі лише близько 80 навчених США сирійських повстанців повернулися до Сирії у бойові підрозділи.

Досі російських авіаударів завдавали по Західній Сирії. Сирійці, навчені і оснащені США, в основному перебувають на півночі.

Оглядачі зазначають, що у випадку, якщо Росія все-таки буде бомбардувати повстанців, а США вирішать їх захищати, це може спровокувати тотальну конфронтацію сторін.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава Пентагону розпорядився встановити лінію зв'язку для переговорів із Росією. Також США мають намір отримати гарантії невтручання РФ активність коаліції, що бореться у Сирії проти ІД.