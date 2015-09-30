Пентагон відкриває канал зв'язку з Росією по Сирії

Представники військових відомств США і Росії мають намір провести консультації щодо своїх дій в Сирії проти збройного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Пітер Кук, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa в середу, 30 вересня.

За його словами, міністр оборони США Ештон Картер віддав розпорядження "відкрити канал зв'язку з Росією для усунення конфліктних ситуацій".

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Ще однією метою спілкування стане підтвердження того, що російська військова активність в Сирії не завадить діям очолюваної США коаліції, яка бореться з ІД. Подробиці і точний час проведення бесід будуть відомі пізніше, додав Пітер Кук.

Оголошення про військові консультації надійшло після зустрічі президентів двох країн Барака Обами і Володимира Путіна під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Під час свого виступу на генасамблеї Путін засудив США за допомогу повстанським угрупованням у Сирії, спробувавши при цьому виправдати свою підтримку сирійського президента Башара Асада. У свою чергу, американська сторона назвала російську позицію "помилкою" і висловила переконання, що Асад не може бути учасником дипломатичного вирішення військового конфлікту в Сирії.