Подвійний теракт у Багдаді забрав життя 18 осіб

У столиці Іраку в суботу, 3 жовтня, стався подвійний теракт. В результаті вибуху замінованих автомобілів загинули 18 осіб, ще 60 отримали поранення, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

"Вибухи сталися в північних районах Багдада Аль-Хуррія та Аль-Казімія, повідомили в місцевій поліції. В цих частинах міста проживають переважно шиїти", - говориться в повідомленні.

Відповідальність за теракт на себе ніхто не взяв.

Один з останніх терактів стався в Багдаді17 вересня, його жертвами стали 12 осіб. Два терористи-смертники підірвали себе в одному з центральних районів міста — Баб аль-Шаркі, населеному переважно шиїтами. Жертвами вибухів стали вісім осіб, ще 18 отримали поранення. Майже одночасно було здійснено теракт в сусідньому шиїтському кварталі Баб аль-Муадам, в результаті загинули чотири людини, постраждали дев'ять.

Теракти відбуваються в Іраку регулярно, в тому числі через наступ бойовиків з угрупування "Ісламська держава" (ІД), яка контролює близько третини території країни. Бойовики захопили частину території Іраку та Сирії і влітку 2014 року проголосили халіфат зі столицею в Мосулі.