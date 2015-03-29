Ємен звинувачує Іран в підтримці шиїтських повстанців, тривають повітряні удари по країні

А ввечері в суботу, 28 березня, президент Ємену звинуватив шиїтський Іран у дестабілізації його країни, пише Радіо Свобода.

Виступаючи на саміті Ліги арабських держав у Єгипті, Абед-Раббо Мансур Хаді також назвав повстанців угруповання Хуті «маріонетками Ірану». За його словами, роль Ірану в конфлікті може призвести до повномасштабної регіональної війни.

Президент Ємену, який через наступ повстанців був змушений утекти з країни, також закликав коаліцію продовжувати її повітряні удари, доки повстанці не здадуться.

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Шиїтське угруповання «Ансар-Аллах», більше відоме як Хуті за іменем його ватажка Абдель-Маліка аль-Хуті, діє в Ємені ще з 2004 року й останніми роками почало розширювати захоплені ним території. Нині воно контролює північно-західну, густо населену чверть Ємену зі столицею Саною; урядові країни нині підконтрольна невелика зона біля південно-західного міста Адена, а також території в центрі і сході країни, що їх значною мірою складають пустелі. За оцінками, шиїти становлять близько 35–40 відсотків населення Ємену, переважно на північному заході країни, суніти ж – 60–65 відсотків.