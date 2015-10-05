"Зелену зону" Багдаду відкриють для відвідування – прем’єр Іраку
Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив 4 жовтня, що так звану «зелену зону» столиці країни Багдаду відкриють для публіки вперше за 12 років.
«Відкриття «зеленої зони» є одним із заходів, які ми обіцяли людям», – ідеться в заяві прем’єра, передає Радіо Свобода.
Багато обмежень у доступі до укріпленого району залишаться чинними.
«Зеленою зоною» в Багдаді називають розташований на західному березі річки Тигр на площі близько 10 квадратних кілометрів комплекс добре захищених від потенційного теракту або іншого нападу будівель. Він був закритий у 2003 році після приходу американських військ і зараз використовується як місце розташування головних політичних інституцій Іраку та посольств інших країн.
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Пересічні іракці часто нарікають, що можновладці живуть у комфортній зоні, поки громадяни потерпають від насильства, корупції та поганого урядування. Втім, «зелена зона» все одно була мішенню для атак упродовж багатьох років – попри бетонні стіни, що її оточують.