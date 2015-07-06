Іракський Су-25 випадково скинув бомбу на Багдад, загинули мирні мешканці (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters з посиланням на поліцію та місцевих мешканців, загинуло щонайменше п'ятеро людей, зруйновано кілька будинків.

Літак "Сухой" (за даними AFP, це саме Су-25) брав участь в авіаударах проти Ісламської держави, пише видання з посиланням на іракське телебачення. Одна з бомб не відділилася від літака під час виконання завдання і випала, коли літак повертався на базу.

Читайте такожВПС Іраку ліквідували майже 40 бойовиків ІД в провінції Салах-ед-ДінПоліція постраждалого району Нірія повідомляє про п'ятьох загиблих, однак деякі місцеві мешканці кажуть, що загинули сім осіб. Associated Press з посиланням на іракських посадовців пише про 12 загиблих.

Іракські війська та повітряні сили, підтримувані переважно шиїтськими добровольцями з землі та очолюваною США коаліцією з повітря, воюють з бойовиками Ісламської держави, що контролюють північ і захід країни.

Як повідомляла Аль-Джазіра, у 2014 році Ірак отримав від Ірану партію з 88 штурмовиків Су-25.