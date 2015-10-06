Район пошуку зниклого в Індійському океані Boeing-777 до кінця року змінювати не будуть

Як повідомляє газета "Стар", до такого висновку прийшли учасники тристоронніх переговорів, що відбулися днями в Пекіні.

"Представники трьох держав, що беруть участь у пошуках, підтвердили намір продовжити операцію як мінімум до кінця року", - повідомив генеральний директор департаменту цивільної авіації Малайзії Ажаруддин Абдул Рахман, пише ТАСС.

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За його словами, "країни висловили також готовність вести роботи в районі, який був визначений раніше".

Загальна площа пошукової зони, розташованої на захід від берегів Австралії, становить 120 тис. кв км, до теперішнього часу вже обстежено понад 60 тис. км. кв

Крім того, глава департаменту цивільної авіації повідомив, що найближчим часом "має відбутися міністерська зустріч представників трьох країн, за підсумками якої буде визначена подальша стратегія пошуків".

За більш ніж півроку, що минули з моменту зникнення лайнера, був виявлений лише невеликий фрагмент крила біля узбережжя французького острова Реюньон в Індійському океані. Однак знахідка поки не наблизила учасників операції до розгадки того, що сталося.

Як повідомляв УНІАН, малайзійський Boeing вилетів з Куала-Лумпура в Пекін, і приблизно через дві години після цього зв'язок з екіпажем був втрачений, літак зник з екранів радарів.

Спочатку пошуки велися в Південно-Китайському морі і Малаккській протоці, в операції брали участь 26 держав. Проте потім прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак оголосив, що на основі даних британської компанії супутникового зв'язку Inmarsat з'ясувалося, що літак "завершив свій політ в південній частині Індійського океану". В кінці січня влада Малайзії визнала, що "літак зазнав катастрофи, а 239 людини, що знаходилися на його борту, загинули".