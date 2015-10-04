Стало відомо, коли з'являться попередні результати розслідування катастрофи Boeing 777
20:21, 04 жовтня 2015Світ
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13 жовтня будуть попередні результати розслідування катастрофи Boeing 777 в Донецькій області.
REUTERS
Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв'ю низці телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».
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Він зазначив, що «ми не будемо оприлюднювати цю інформацію - залишилося менше 10 днів, але ви зможете побачити, що розслідування дуже переконливо доведе, з якої території і хто запускав ракету, що збила малайзійський літак».
Президент додав, що блокування цього розслідування неможливе.
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