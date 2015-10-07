Кадиров гадає, що Геращенко може бути вербувальником ІДІЛ

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що радник глави МВС України Антон Геращенко, який запропонував публікувати персональні дані російських військових у Сирії, може бути пов'язаний із терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД), передає ТАСС.

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"Були повідомлення, з яких випливає, що Геращенко може бути причетний до вербування молоді в цю терористичну організацію. У будь-якому випадку ми не маємо наміру залишати без уваги погрози на адресу наших льотчиків. І відповідь буде чутливою. Для цього є всі сили і засоби", - сказав Кадиров журналістам у Грозному.

Він також висловив упевненість, що на висловлювання Геращенко "звернуть увагу й сини тих, хто був розстріляний або спалений терористами в Сирії".