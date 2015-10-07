Геращенко пропонує публікувати дані російських громадян, що воюють у Сирії

Про це Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, нардеп запропонував створити для таких росіян окремий розділ - "Злочини Путіна в Сирії і на Близькому Сході".

"(...) Запрошую всіх, у кого є інформація про російських громадян, які беруть участь у неоголошеній війні Росії проти сирійського народу, повідомляти всі відомі Вам дані на сайт "Миротворець", де для цього буде створено окремий розділ "Злочини Путіна в Сирії і на Близькому Сході ", - йдеться в повідомленні.

Метою цього Геращенко назвав надання можливості "іділовцям помститися по канонам шаріату".

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По вечерам, когда есть время, перечитываю личку. Одним сообщением от Фейсбук Френда решил поделиться со всей Фейсбу... Posted by Антон Геращенко on Tuesday, October 6, 2015

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міноборони РФ, російська авіація здійснила близько 20 бойових вильотів проти 12 об'єктів "Ісламської держави" (ІД) в Сирії.