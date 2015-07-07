Amnesty International звинувачує Балкани в жорстокому поводженні з нелегальними мігрантами

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила балканські країни в жорстокому поводженні щодо мігрантів, які проходять через їхні території на шляху до Європейського союзу. Про це йдеться у заяві організації від 7 липня, передає Радіо Свобода.

«Тисячі біженців, шукачів притулку та мігрантів, в тому числі діти, здійснюючи небезпечні подорожі, потерпають на території Балкан від насильницьких зловживань та домагань влади і злочинних угруповань», – йдеться в документі.

Заступник директора Amnesty International у Європі та Центральній Азії Гаурі ван Гулік назвав Балкани «раковиною для переливу біженців і мігрантів, яких в ЄС, здається, ніхто не готовий приймати».

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На його думку, Сербія і Македонія, як країни, через які головним чином пролягає нелегальна міграція, «повинні зробити набагато більше, і поважати мігрантів та права біженців».

В Amnesty International також зазначили, що володіють інформацією про те, що чимало мігрантів були змушені платити хабарі до 100 євро поліції під час проходження через Балкани.

Організація закликала до «значно ширшого переосмислення міграції та надання притулку в ЄС».

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Минулого місяця сербська поліція заарештувала 29 поліцейських і дев'ять посадовців митних органів, підозрюваних у корупції та зловживанні владою, звинувативши їх в отриманні хабара від мігрантів для переходу через кордон до Угорщини.

В останні роки зросла кількість мігрантів і біженців з Сирії, Афганістану, Єгипту, Еритреї, Іраку, Нігерії, Сомалі, Судану, Тунісу, які сушею через Балкани рухаються до ЄС.

Щодо руху нелегальних мігрантів морем, то, за даними ООН, понад 1800 людей загинули цьогоріч при спробі перетнути Середземне море.