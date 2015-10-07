Москва відреагувала на відмову НАТО надати дані про позиції "Ісламської держави" в Сирії

Про це повідомляється в прес-релізі міністерства, пише Лента.ру.

"Російська бойова авіація в Сирійській Арабській Республіці знищує інфраструктуру терористичної угруповання ІДІЛ не заради чиєїсь персональної підтримки, а в цілях боротьби з міжнародним тероризмом", - заявив офіційний представник Міноборони генерал-майор Ігор Конашенков, слова якого наводяться в повідомленні.

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Він додав, що партнери Москви з країн, які бачать в "Ісламській державі" реального ворога, "активно допомагають російським військовим даними про бази, склади, пункти управління і табори підготовки бойовиків, в той час як ті, що мають іншу думку про терористичну організацію, шукають причини для відмови у співпраці".

Як відомо, 7 жовтня постійний представник США при НАТО Дуглас Ллють заявив, що організація відмовляється ділитися з Москвою розвідданими про терористів "Ісламської держави". За його словами, причина такого рішення - підтримка Росією сирійського президента Башара Асада.

Як повідомляв УНІАН, глава Пентагону Еш Картер, заявив, що "США не готові співпрацювати в рамках стратегії, яку самі вважаємо помилковою, трагічно помилковою з російської сторони".