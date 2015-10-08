Майже 80% росіян вважають, що участь РФ у сирійському конфлікті може перерости у "новий Афганістан" - опитування
Більшість жителів Росії (72%) позитивно поставилися до завдання ударів російськими ВПС "по позиціях "Ісламської держави" у Сирії".
Про це свідчать дані опитування "Левада-Центру", передає ZN.UA.
Участь російської авіації у Сирії респонденти розглядають передусім як бажання політичного керівництва країни підтримати Башара Асада у боротьбі з ІД та опозицією (47%). Третина росіян (28%) проти військової участі Росії у сирійському конфлікті.
При цьому 78% опитаних не відкидають того, що участь Росії у сирійському конфлікті може перерости у "новий" Афганістан для країни.
Рішення Ради Федерації, що дозволяє використання російських військ за кордоном, в цілому схвалюють 46% росіян (а 33% опитаних проти).
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Як відзначають соціологи, "схвалення військового втручання має швидше декларативний характер та укладається в рамки загального схвалення дій влади, що фіксується в останні роки, ніж у реальну підтримку участі Росії у війні", оскільки ще у вересні 2015 року 69% росіян були проти прямої військової підтримки керівництва Сирії.
Опитування "Левада-Центру" було проведене 2-5 жовтня 2015 року серед 1600 осіб у 134 населених РФ. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.
Росія продовжує підтримувати чинного сирійського президента Башара Асада. Урядові війська Сирії проводили наземні операції за підтримки авіації РФ. У Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації було направлено на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада.