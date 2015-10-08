Росія може понести втрати у Сирії найближчими днями - Пентагон

Про це він сказав журналістам під час прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

«Росія може зіткнутися з важкими втратами в Сирії найближчим часом», - заявив Картер за підсумками засідання Ради НАТО на рівні міністрів оборони.

За його словами, США продовжать консультації з Росією про безпеку польотів в Сирії.

Картер також заявив, що запуск Росією крилатих ракет по цілях в Сирії без попередження є «непрофесійною дією».

За його словами, російська ракета пролетіла в декількох милях від американського безпілотника.

«Ми вважаємо непрофесійними дії Росії в Сирії: порушення повітряного простору Туреччини, яке є повітряним простором НАТО, запуск без попередження крилатих ракет, які пройшли в кількох милях від американського безпілотника», - сказав Картер.

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У той же час він підкреслив, що США продовжать консультації з Росією про безпеку польотів у Сирії».

Нагадаємо, РФ продовжує підтримувати діючого сирійського президента Башара Асада. Урядові війська Сирії проводили наземні операції при підтримці авіації РФ. У Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації було направлено на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада.