У Сирії вбили іранського генерала

У повідомленні називається лише ім’я генерала - Хусейн Хамадані та географічна назва Алеппо. У той же час не повідомляється, коли він був убитий і чи помер він у місті Алеппо або десь у одноіменній провінції, передає Європейська правда.

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Генерал Хамадані був командиром Революційної гвардії Ірану. Він очолював наступ на протестувальників під час протестів на іранських виборах у 2009-2010 роках.

Перебував у Сирії як радник уряду Сирії і, як один із керманичів операцій елітного іранського підрозділу Ель-Кудс в підтримку сирійського уряду Башара Асада.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія та Іран кілька місяців готували військову операцію в Сирії.