Війна у Сирії може перерости в глобальний конфлікт - Туск

Про це він сказав у заключному слові після дебатів у вівторок у Європарламенті в Страсбурзі про підсумки позачергового саміту ЄС 23 вересня, присвяченого проблемі біженців, передає кореспондент УНІАН.

«Цілком можливо, що ця війна трансформується в глобальний конфлікт через залучення сьогодні в Сирії деяких світових держав», - сказав Туск, виступаючи в Європарламенті в Страсбурзі.

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Між тим, він додав, що ситуація, на його думку, «досить серйозна для того, щоб спровокувати нові хвилі сирійських біженців».

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Туск заявив, що до Європи можуть потенційно прибути ще три мільйони біженців з Алеппо і його околиць.