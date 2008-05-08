Ющенко привітав Путіна з новим призначенням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав привітання Володимиру ПУТІНУ з нагоди призначення головою уряду Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

“Прийміть мої щирі вітання з нагоди Вашого призначення на посаду голови уряду Російської Федерації”, - говориться в привітанні.

Президент України висловив сподівання, що “започаткований нами конструктивний діалог буде продовжений і надалі, а досягнуті під час наших переговорів у Москві домовленості реалізовуватимуться задля подальшого плідного розвитку дружніх українсько-російських відносин”.

В.ЮЩЕНКО побажав В.ПУТІНУ “доброго здоров`я, успіхів та нових звершень на цій відповідальній державній посаді”.