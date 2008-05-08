Ющенко привітав Путіна з новим призначенням
19:51, 08 травня 2008Світ
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“Започаткований діалог буде продовжений"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав привітання Володимиру ПУТІНУ з нагоди призначення головою уряду Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
“Прийміть мої щирі вітання з нагоди Вашого призначення на посаду голови уряду Російської Федерації”, - говориться в привітанні.
Президент України висловив сподівання, що “започаткований нами конструктивний діалог буде продовжений і надалі, а досягнуті під час наших переговорів у Москві домовленості реалізовуватимуться задля подальшого плідного розвитку дружніх українсько-російських відносин”.
В.ЮЩЕНКО побажав В.ПУТІНУ “доброго здоров`я, успіхів та нових звершень на цій відповідальній державній посаді”.
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