Звільнений духовний лідер ”Аль-Каїди”

У Великобританії звільнений під заставу радикальний духовний лідер мусульман, обвинувачений в зв`язках з "Аль-Каїдою", Абу Катада. За умовами звільнення, він повинен перебувати вдома протягом 22 годин на добу. Ухвалу про звільнення винесла спеціальна комісія з апеляцій іммігрантів, передає Associated Press.

Міністр внутрішніх справ Великобританії Джекі Сміт заявила, що "вкрай розчарована" рішенням комісії, і пообіцяла вжити всі необхідні заходи для захисту населення країни.

Абу Катада перебував в ув`язненні з 2002 р. Влада Великобританії звинувачує його в близьких зв`язках з "Аль-Каїдою", єгипетським "Ісламським джихадом" і іншими терористичними угрупованнями. Уряд тривалий час докладав зусиль, щоб екстрадувати А.Катада до Йорданії, де він був засуджений у справі про теракти 1998 р. Проте британський апеляційний суд заблокував спроби уряду передати обвинуваченого до рук йорданського правосуддя.