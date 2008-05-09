Європа нарешті взялася за вирішення російсько-грузинської проблеми
15:36, 09 травня 2008Світ
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Напругу поїдуть знімати голови МЗС
Група міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу наступного тижня вирушить з візитом до Грузії.
Як повідомляє Gazeta.ru, під час поїздки вони спробують зняти напругу в російсько-грузинських відносинах, що виникла через події навколо невизнаних республік Абхазії та Південної Осетії. Очікується, що до Грузії поїдуть глави МЗС Словенії, Швеції, Польщі і Литви.
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