Європа нарешті взялася за вирішення російсько-грузинської проблеми

Група міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу наступного тижня вирушить з візитом до Грузії.

Як повідомляє Gazeta.ru, під час поїздки вони спробують зняти напругу в російсько-грузинських відносинах, що виникла через події навколо невизнаних республік Абхазії та Південної Осетії. Очікується, що до Грузії поїдуть глави МЗС Словенії, Швеції, Польщі і Литви.