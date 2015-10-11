"Жыве Беларусь": У центрі Мінська відбулася акція протесту проти Лукашенка (фото)

На Жовтневу площу в центрі Мінська ввечері 11 жовтня вийшли кілька десятків громадських активістів, повідомляє Радіо Свобода.

Вони принесли біло-червоно-білі прапори та прапори «Європейської Білорусі» і розгорнули плакати: «Бойкот диктатурі» і «Лукашенко, йди». Активісти кричать «Жыве Беларусь».

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На Площу вже вийшли кілька сотень людей.

Лідери опозиції і кандидат в президенти Тетяна Короткевич на Площу йти не закликали.

Акція завершилася мирно - молитвою.

За участь в акції на майдані Незалежності міліція затримала 17-річного школяра, додає Білоруський партизан. Молодого чоловіка міліція завела в маршрутку — саме в такому мікроавтобусі "маскувалися" співробітники органів. Інші учасники акції обступили мікроавтобус і не розходилися.

Через півгодини хлопця відпустили. Він заявив, що не шкодує про те, що взяв участь а акції протесту

Видання зазначає, що його можуть засудити за організацію мітингу.