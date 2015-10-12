У Росії випустять посібник "Ввічливі люди" для боротьби з нецензурною лексикою в армії

Про це військове відомство повідомило у відповіді руху «Всеросійське батьківські збори», яке попросило викорінити мат у військах, передають «Известия».

У громадській організації вважають, що військовослужбовцям від рядового до генерала не личить лихословити, «який позорить честь мундира і російського воїна».

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У Міноборони заявили, що вже зараз з військовослужбовцями ведеться відповідна робота, а незабаром вийде книга спеціаліста з етикету Івана Арцішевського «Ввічливі люди», тираж буде видано військовими.

За словами автора, в посібнику буде представлено керівництво з поведінки за столом, при спілкуванні з жінками, згадуються також телефонні розмови, імідж і зовнішній вигляд.

«Це етикет для військових, як вести себе, коли вони зняли форму - як вітатися, представлятися, правильно користуватися приладами тощо», - зазначає Арцішевський.

Представник громадської організації, яка звернулася до військового відомства, Володимир Росновський, впевнений, що при Суворові, Кутузові та Ушакові солдати не лаялися матом, тому «це були найбільш потужні війська в світі».

За словами Росновського, командир повинен карати солдатів, які лаються при ньому, наприклад, чищенням двору або 100 кг картоплі.