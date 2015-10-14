Притягнення винних злочинців у катастрофі MH17 буде постійним викликом - глава МЗС Австралії

Про це вона сказала на прес-конференції у Бостоні після міністерських консультацій між США та Австралією.

Міністр нагадала, що Рада безпеки Нідерландів опублікувала доповідь стосовно причин збиття MH17, коли внаслідок катастрофи літака 38 громадян та резидентів Австралії загинули.

Бішоп зазначила, що у Ради безпеки Нідерландів не було повноважень визначати винних у збитті літака.

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У цьому зв'язку вона зазначила, що результати розслідування "виключають будь-який інший спосіб збиття цього літака, і ми тепер знаємо, що він був збитий ракетою "земля-повітря" з комплексу «Бук», хоча австралійський уряд, і насправді Сполучені Штати знали про це тоді у липні 2014 року".

Бішоп дякуючи секретарю Державного департаменту США Джону Керрі за підтримку, наголосила, що "це буде постійним викликом для нас, оскільки ми прагнемо притягнути винних злочинців цього огидного акту до відповідальності".

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Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня оприлюднила звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 у липні 2014 року на Донбасі.

Встановлено, що літак був збитий ракетою «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа «сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».

За словами голови Радбезу Нідерландів, в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався у повітрі.

Він констатував, що троє членів екіпажу в кабіні загинули на місці.

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Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.