У США прокоментували відмову прийняти російську делегацію по Сирії

Про це заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає ТАСС.

"Мета цієї делегації, як сказав президент Путін, повинна була сприяти координації військового співробітництва між Сполученими Штатами і Росією. Ми говорили, що не зацікавлені в цьому, поки Росія не бажає вносити конструктивний внесок у боротьбу з ІД", - сказав він.

Ернест зазначив, що заклики Москви до співпраці "не були почуті не тільки США , але й іншими 65 членами міжнародної антитерористичної коаліції, яка бореться з ІД".

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За словами офіційного представника президента США, У Росії є свій власний план з протистояння цій екстремістській організації. "І цей план на сьогоднішній день вони ведуть самостійно", - стверджував Ернест.

Операція ВКС РФ в Сирії, за словами Ернеста, є "односторонніми діями" з боку Москви, які "свідчать про те, наскільки ізольована Росія". "Єдині люди, з ким вони /Росія/ координують свої дії" - це уряд президента Сирії Башара Асада та "іранці, які були зайняті свого роду дестабілізуючою діяльністю всередині Сирії, зробили їх мішенню для США і міжнародних санкцій", вважає представник Білого дому.

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Прес-секретар знову повторив, що США "не збираються брати участь" у цьому. "Ми б вітали конструктивний внесок Росії, який був би інтегрований з міжнародними зусиллями по боротьбі з ІД. Але у Росії є інші плани", - сказав Ернест.

Як повідомляв УНІАН раніше, США заявили, що не можуть прийняти делегацію на чолі з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим, який планував обговорити координацію щодо боротьби з тероризмом, зокрема в Сирії.