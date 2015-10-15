Путін нагородив Медведєва орденом "За заслуги перед вітчизною"

Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Голова уряду нагороджується «за видатні заслуги перед державою, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Російської Федерації», - йдеться в тексті указу президента РФ від 14 вересня 2015 року.

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Це перший російський орден, яким нагороджений Дмитро Медведєв, пише Лента.ру. Він має ряд іноземних та конфесійних нагород.

Наголошується, що згідно статуту ордена, ця нагорода вручається за особливо видатні заслуги, пов'язані із зміцненням російської державності, соціально-економічним розвитком країни, науково-дослідницькою діяльністю, розвитком культури і мистецтва, видатними спортивними досягненнями, зміцненням миру, дружби і співпраці між народами.

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