У Єрусалимі зранку декілька терактів: 18 осіб поранено, один загиблий
18 людей були поранені, шестеро з них серйозно, під час нападу на автобус в Єрусалимі, повідомила ізраїльська служба швидкої допомоги.
За словами поліції, офіцери прибули на місце події і виявили в автобусі двох озброєних ножами й вогнепальною зброєю нападників, яких "нейтралізували", передає BBC.
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Крім того, в іншому місці в Єрусалимі, нападник підбіг до трьох людей на автобусній зупинці і вдарив їх ножем, повідомляє поліція. Правоохоронці застрелили нападника.
Впродовж останніх двох тижні багато ізраїльтян зазнали нападів з боку палестинців.
Нагадаємо, відносини ізраїльтян та палестинців загострилася у вересні на фоні сутичок біля Храмової гори в Єрусалимі, а також на Західному березі і біля кордону з Сектором Гази.