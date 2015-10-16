Кадиров запропонував запровадити смертну кару у Росії

Про це повідомляє телеканал "Росія 24".

"Треба обов'язково ввести смертну кару. Чим швидше вони підуть з життя, тим швидше у нас буде порядок", - заявив Кадиров в інтерв'ю.

Глава Чечні зазначив, що засуджених за тероризм "неправильно" тримати в тюрмах. "Вони і там заважають і там вербують. Пророк сказав, що де вони з'являться, там буде кров, їх треба знищувати, тому їх треба знищувати", – підкреслив Кадиров.

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Крім того, глава Чечні зазначив, що серед боців угруповання "Ісламська держава" є вихідці з Чечні, але при цьому на території республіки немає бійців з ІД.

"Те, що чеченці там є, в Сирії, це однозначно. Не тільки вони з республіки виїхали, вони виїхали з Туреччини, з Європи, з інших держав, регіонів Російської Федерації. Але те, що на території Чеченської республіки їх немає, це однозначно", – підкреслив Кадиров.