Кадиров запропонував запровадити смертну кару у Росії

07:46, 16 жовтня 2015
Світ
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Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що у Росії необхідно ввести смертну кару для терористів.

REUTERS

Про це повідомляє телеканал "Росія 24".

"Треба обов'язково ввести смертну кару. Чим швидше вони підуть з життя, тим швидше у нас буде порядок", - заявив Кадиров в інтерв'ю.

Глава Чечні зазначив, що засуджених за тероризм "неправильно" тримати в тюрмах. "Вони і там заважають і там вербують. Пророк сказав, що де вони з'являться, там буде кров, їх треба знищувати, тому їх треба знищувати", – підкреслив Кадиров.

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Крім того, глава Чечні зазначив, що серед боців угруповання "Ісламська держава" є вихідці з Чечні, але при цьому на території республіки немає бійців з ІД.

"Те, що чеченці там є, в Сирії, це однозначно. Не тільки вони з республіки виїхали, вони виїхали з Туреччини, з Європи, з інших держав, регіонів Російської Федерації. Але те, що на території Чеченської республіки їх немає, це однозначно", – підкреслив Кадиров.

Нагадаємо, раніше Кадиров звинуватив народного депутата України Антона Геращенка у зв'язках з ІДІЛ. За його словами, радник глави МВС України Геращенко, запропонував публікувати персональні дані російських військових у Сирії, може бути пов'язаний з угрупованням "Ісламська держава" (ІД). Геращенко назвав це маячнею.
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