Росія домовилася з Туреччиною щодо безпеки польотів після збиття безпілотника

Про це повідомили в російському Генеральному штабі, передає радіо "Свобода". Також Росія встановила "гарячу лінію" між центром керування російською авіацією в Сирії і командуванням Військово-повітряних сил Ізраїлю, додав начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковник Андрій Картаполов.

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Він виступив із цією заявою після того, як ВПС Туреччини збили у своєму повітряному просторі неподалік кордону з Сирією безпілотний літак-розвідник невідомої належності. Російські військові відразу заявили, що жоден із їхніх безпілотників, що діють у Сирії, не був втрачений.

Тим часом користувачі соцмереж звернули увагу на те, що фотографії збитого в Туреччині безпілотника невідомої моделі, поширені турецьким напівофіційним агентством "Анадолу", дуже нагадують фото безпілотного апарата, що був збитий українськими військовими над Донбасом у травні 2014 року. Тоді його назвали модифікацією російського "Орлана-10", хоча він значно відрізняється від базової версії цього апарата.