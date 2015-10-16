ВПС Туреччини збили не літак, а безпілотник - ЗМІ

Про це повідомляє турецький канал NTVз посиланням на військове джерело.

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"Неподалік від кордону був збитий безпілотний літальний апарат", - сказано у повідомленні каналу.

Зазначимо, раніше стало відомо, що літаки ВПС Туреччини атакували і збили неопізнаний літак після того, як він порушив повітряний простір Туреччини з боку Сирії. Його уламки вже виявлені.