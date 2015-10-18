У Туреччині заарештували 50 іноземців у зв'язку з кривавим терактом в Анкарі

Про це з посиланням на Agence France Press передає "ЄвроПравда".

Як повідомляється, рейди поліції були зосереджені переважно на передмісті Стамбула.

Національність затриманих не вказується. Згідно з даними поліції, затримані хотіли приєднатися до ісламістів в Сирії та Іраку.

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Раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що "Ісламська держава" є головним підозрюваним у скоєнні теракту в Анкарі 10 жовтня.

Як повідомлялося, вранці 10 жовтня біля вокзалу в Анкарі, де повинна була відбутися антивоєнна акція, прогриміли два вибухи. Унаслідок загинули близько ста осіб, понад двісті отримали поранення.

Згідно з повідомленням поліції, приблизно 14 тис. осіб перебували у районі вибухів.

Влада кваліфікувала вибухи як теракт, вибухівку на місце трагедії міг пронести терорист-смертник.