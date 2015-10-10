За вибухами в Анкарі може стояти ІДІЛ - прем'єр Туреччини

Про це він заявив у ході прес-конференції 10 жовтня, повідомляє "Українська правда" з посиланням на АР.

Він також зазначив, що влада мала "розвідінформацію", засновану на заявах повстанців і бойовиків про те, що смертники будуть відправлені до Туреччини, завдяки яким там буде "створено хаос".

Давутоглу зазначив, що винні в організації теракту "будуть спіймані і покарані".

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Раніше глава уряду оголосив триденну офіційну жалобу за жертвами теракту 10 жовтня, а також для всіх тих, хто загинув унаслідок терактів, починаючи з липня поточного року.

Нагадаємо, 10 жовтня поблизу вокзалу в Анкарі, де планувалося проведення мирної акції, пролунали два вибухи. Організатори акції скасували захід і закликали учасників з інших міст повертатися додому.