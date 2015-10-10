За вибухами в Анкарі може стояти ІДІЛ - прем'єр Туреччини
Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу висловив припущення, що за терактом в Анкарі стоять курдські повстанці або група бойовиків "Ісламського держави".
Про це він заявив у ході прес-конференції 10 жовтня, повідомляє "Українська правда" з посиланням на АР.
Він також зазначив, що влада мала "розвідінформацію", засновану на заявах повстанців і бойовиків про те, що смертники будуть відправлені до Туреччини, завдяки яким там буде "створено хаос".
Давутоглу зазначив, що винні в організації теракту "будуть спіймані і покарані".
Читайте такожТеракт в Анкарі: прем'єр Туреччини заявив, що це справа рук двох смертників
Раніше глава уряду оголосив триденну офіційну жалобу за жертвами теракту 10 жовтня, а також для всіх тих, хто загинув унаслідок терактів, починаючи з липня поточного року.
Нагадаємо, 10 жовтня поблизу вокзалу в Анкарі, де планувалося проведення мирної акції, пролунали два вибухи. Організатори акції скасували захід і закликали учасників з інших міст повертатися додому.