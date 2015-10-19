Бізнесмен розстріляв керівництво російського Красногорська

Разом з чиновником злочинець убив керівника ВАТ "Красногорська електрична мережа" Георгія Котляренко, пише newsru.com.

Пізніше стало відомо, що підозрюваний у вбивстві красногорського чиновника і менеджера, який переховувався з місця злочину, застрелив ще одну людину.

Як повідомив офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін, інцидент стався близько 14 годин. Попередньо встановлено, що в обідній час в кабінет до Караулову увійшов підприємець Аміран Георгадзе, що займається будівництвом об'єктів на території Красногорського району, і між ними почалася бесіда. За попередніми даними, чиновник був довгий час знайомий з Георгадзе, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

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За даними МВС РФ, у понеділок заступник глави адміністрації вів прийом громадян і бізнесмен пройшов у кабінет саме під виглядом зустрічі. Потім, встановили в СК, Варт попросив свого секретаря запросити керівника ВАТ "Красногорська електрична мережа" Котляренка. "До речі, Георгадзе є одним із співвласників цього підприємства", - уточнили в СК. За даними слідства, між чоловіками зав'язалася словесна перепалка. Після цього Георгадзе зажадав від секретарки Караулова запросити в кабінет свого водія, який, за словами жінки, увійшов туди з великою сумкою.

Як випливає з подальших подій, по всій видимості, бізнесмен підготувався до розправи - у сумці лежали два види зброї. За версією слідства, Георгадзе спочатку дістав зброю, схожу на автомат або рушницю "Сайга", і спробував відкрити з нього вогонь. Однак зброю заклинило, і тоді підозрюваний зробив декілька пострілів в Караулова і Котляренко з пістолета, імовірно калібру 9 мм.

Обидва чиновника померли на місці події. Георгадзе разом зі своїм водієм зник з місця події. Джерело в правоохоронних органах повідомило, що Георгадзе поїхав від будівлі управи на автомобілі Range Rover.

Як повідомила журналістам представник обласного управління МВС Тетяна Петрова, "за наявною інформацією, двоє чоловіків, в тому числі безпосередньо підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину, втекли від будівлі міськадміністрації Красногорська на Range Rover, що належить одному з них". "Відразу ж був введений оперативний план "Сирена", співробітники поліції попереджені, що ховаються озброєні і можуть чинити опір", - заявила Петрова.

За фактом нападу порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 і 222 КК РФ (вбивство двох осіб та незаконний обіг зброї).

Пізніше офіційний представник СК РФ Володимир Маркін повідомив, що передбачуваний вбивця застрелив ще одного місцевого жителя, передає РБК . Він також підкреслив, що правоохоронні органи вживають заходів для затримання підозрюваного. На даний момент невідомо про обставини третього вбивства та особистості жертви злочинця.

Слідством розглядаються кілька версій вбивства, в якості пріоритетної - версія про те, що вбивство могло бути пов'язано з виконанням загиблими своїх службових обов'язків, відзначають в СК. За даними слідства, Аміран Георгадзе, отримував раніше державні замовлення на будівництво, останнім часом був позбавлений такої можливості, йдеться в повідомленні на сайті відомства.