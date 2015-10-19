Бізнесмен розстріляв керівництво російського Красногорська
У місті Красногорську Московської області в понеділок місцевий бізнесмен застрелив в упор першого заступника глави міста Юрія Караулова в його службовому кабінеті.
Разом з чиновником злочинець убив керівника ВАТ "Красногорська електрична мережа" Георгія Котляренко, пише newsru.com.
Пізніше стало відомо, що підозрюваний у вбивстві красногорського чиновника і менеджера, який переховувався з місця злочину, застрелив ще одну людину.
Як повідомив офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін, інцидент стався близько 14 годин. Попередньо встановлено, що в обідній час в кабінет до Караулову увійшов підприємець Аміран Георгадзе, що займається будівництвом об'єктів на території Красногорського району, і між ними почалася бесіда. За попередніми даними, чиновник був довгий час знайомий з Георгадзе, йдеться в повідомленні на сайті відомства.
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За даними МВС РФ, у понеділок заступник глави адміністрації вів прийом громадян і бізнесмен пройшов у кабінет саме під виглядом зустрічі. Потім, встановили в СК, Варт попросив свого секретаря запросити керівника ВАТ "Красногорська електрична мережа" Котляренка. "До речі, Георгадзе є одним із співвласників цього підприємства", - уточнили в СК. За даними слідства, між чоловіками зав'язалася словесна перепалка. Після цього Георгадзе зажадав від секретарки Караулова запросити в кабінет свого водія, який, за словами жінки, увійшов туди з великою сумкою.
Як випливає з подальших подій, по всій видимості, бізнесмен підготувався до розправи - у сумці лежали два види зброї. За версією слідства, Георгадзе спочатку дістав зброю, схожу на автомат або рушницю "Сайга", і спробував відкрити з нього вогонь. Однак зброю заклинило, і тоді підозрюваний зробив декілька пострілів в Караулова і Котляренко з пістолета, імовірно калібру 9 мм.
Обидва чиновника померли на місці події. Георгадзе разом зі своїм водієм зник з місця події. Джерело в правоохоронних органах повідомило, що Георгадзе поїхав від будівлі управи на автомобілі Range Rover.
Як повідомила журналістам представник обласного управління МВС Тетяна Петрова, "за наявною інформацією, двоє чоловіків, в тому числі безпосередньо підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину, втекли від будівлі міськадміністрації Красногорська на Range Rover, що належить одному з них". "Відразу ж був введений оперативний план "Сирена", співробітники поліції попереджені, що ховаються озброєні і можуть чинити опір", - заявила Петрова.
За фактом нападу порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 і 222 КК РФ (вбивство двох осіб та незаконний обіг зброї).
Пізніше офіційний представник СК РФ Володимир Маркін повідомив, що передбачуваний вбивця застрелив ще одного місцевого жителя, передає РБК. Він також підкреслив, що правоохоронні органи вживають заходів для затримання підозрюваного. На даний момент невідомо про обставини третього вбивства та особистості жертви злочинця.
Слідством розглядаються кілька версій вбивства, в якості пріоритетної - версія про те, що вбивство могло бути пов'язано з виконанням загиблими своїх службових обов'язків, відзначають в СК. За даними слідства, Аміран Георгадзе, отримував раніше державні замовлення на будівництво, останнім часом був позбавлений такої можливості, йдеться в повідомленні на сайті відомства.