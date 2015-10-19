Міноборони РФ оприлюднило відео ударів фугасними бомбами по табору ІДІЛ

Відео опубліковано на сторінці російського відомства в YouTube.

Як повідомляв УНІАН, з авіабази Хмеймім було виконано 33 бойових вильоти по 49 об'єктам терористів, розташованих у провінціях Алеппо, Дамаск, Ідліб, Латакія і Хама.

Внаслідок авіаударів російським літакам вдалося знищити підземні укриття бойовиків в районі населеного пункту Джуб-Ез-Зарус, провінція Хама. Крім того, штурмовики Су-25 атакували фугасними авіабомбами великий табір підготовки бойовиків, що знаходився в районі населеного пункту Дуейр-Ель-Акрад провінції Латакія.

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Також на території провінції Алеппо російські літаки ліквідували майстерню терористів з виробництва саморобних ракет.