Плани Росії в Сирії виходять за рамки боротьби з тероризмом - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела, передає Дождь.

За даними одного із співрозмовників агентства, операція може тривати рік або більше.

Справжня мета Москви полягає в тому, щоб допомогти президенту Сирії Башару Асаду відвоювати якомога більше територій у супротивників, включаючи збройну опозицію, яку підтримують США, розповіли Bloomberg неназвані російські чиновники.

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За словами співрозмовників, які були на закритій нараді з президентом Росії Володимиром Путіним на початку жовтня, глава російської держави вважає, що Асад, чиї війська контролюють чверть території Сирії, повинні бути посилені для того, щоб гарантувати, що Росія може надати домінуючу роль у переговорах про політичне врегулювання в Сирії.

Операція націлена на боротьбу як з радикальними ісламістами, так і з поміркованою опозицією, стверджують джерела. За їх даними, російські військові мають намір завдати ударів по позиціях терористичної угруповання «Ісламська держава» на півночі і сході Сирії.

Основним ризиком для Росії залишається те, що Саудівська Аравія, Туреччина і Катар, які підтримують воюючі з Асадом угруповання, різко збільшать свої військові поставки у відповідь на втручання Росії, відзначили джерела.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Росія, судячи з усього, щонайменше вдвічі збільшила кількість своїх військових у Сирії. Це було зроблено перед очікуваним настанням урядових військ на Алеппо.