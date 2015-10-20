Могеріні не бачить військової ролі Євросоюзу у Сирії

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Bruxelles2.

«Європейський Союз як такий не має військової ролі в Сирії», - сказала вона, підкресливши, що бачить завдання ЄС в Сирії у здійсненні гуманітарної допомоги.

За словами Могеріні, ЄС готовий до збільшення гуманітарної допомоги і доставки її на сирійську територію.

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«Але, зрештою, єдиним способом дозволити сирійцям у повній безпеці повернутися в свою країну було б припинити війну і покласти кінець присутності ІД в Сирії. Єдино цю безпеку ми можемо принести для Сирії», - сказала глава європейської дипломатії.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Могеріні заявила, що російські авіаудари в Сирії "кардинально змінюють умови гри" і пов'язані з "дуже тривожними елементамим".

Виступаючи перед журналістами напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, вона заявила, що кампанія проти бойовиків "Ісламської держави" повинна бути спрямована саме проти них та інших угруповань, які ООН визнає терористичними.

Росія піддалася критиці з боку західних держав, які стверджують, що її кампанія націлена проти опозиціонерів президента Башара Асада, а не бойовиків "Ісламської держави".

Федеріка Могеріні висловила думку, що у ЄС, Росії і США є спільна платформа в Сирії, згідно з резолюціями Ради Безпеки в рамках ООН, однак їхні дії необхідно скоординувати. В іншому випадку, за її словами, можуть виникнути вкрай серйозні ризики, особливо у військовому плані.