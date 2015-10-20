У РФ заявили, що нічого не знають про трьох загиблих в Сирії росіян

Про це повідомляє "РИА Новости", посилаючись на джерело в російському посольстві в Дамаску.

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"Ніякої інформації про нібито "загибель трьох росіян" або "трьох російських військовослужбовців" у Сирії, про що повідомляло агентство Рейтер, не маємо", - заявили дипломати.

"Все це дуже схоже на черговий інформаційний вкид, тим паче, що джерелом цих даних став Лондонський центр спостереження за правами людини, який, у свою чергу, посилається на якісь "власні джерела", - стверджують в посольстві.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Сирії вбито трьох росіян, що воювали на боці Асада.