В Іраку у бойовиків "Ісламської держави" відбили важливе місто на північ від Багдада
Ірак заявив, що повністю визволив від екстремістського угруповання "Ісламська держава" важливе місто Бейджі, що на північ від столиці Багдада.
Про це сказав речник Об’єднаного командування військ бригадний генерал Ях’я Расул агентству "Асошієйтед прес", повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що у визволенні міста брали участь і регулярні війська, і воєнізовані народні формування, в першу чергу шиїтські.
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Державне телебачення Іраку теж повідомило про визволення Бейджі й показало солдатів із іракськими прапорами посеред задимлених житлових кварталів.
Минулого тижня військові Іраку вже повідомляли, що визволили від ісламістів і всю величезну територію сусіднього нафтопереробного комбінату Бейджі, найбільшого у країні.
Угруповання "Ісламська держава" захопило це місто і частину території комбінату ще в червні минулого, 2014 року. Відтоді за них точилися бої зі змінним успіхом.