В Іраку у бойовиків "Ісламської держави" відбили важливе місто на північ від Багдада

Про це сказав речник Об’єднаного командування військ бригадний генерал Ях’я Расул агентству "Асошієйтед прес", повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що у визволенні міста брали участь і регулярні війська, і воєнізовані народні формування, в першу чергу шиїтські.

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Державне телебачення Іраку теж повідомило про визволення Бейджі й показало солдатів із іракськими прапорами посеред задимлених житлових кварталів.

Минулого тижня військові Іраку вже повідомляли, що визволили від ісламістів і всю величезну територію сусіднього нафтопереробного комбінату Бейджі, найбільшого у країні.

Угруповання "Ісламська держава" захопило це місто і частину території комбінату ще в червні минулого, 2014 року. Відтоді за них точилися бої зі змінним успіхом.