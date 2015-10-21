Удари по тероризму необхідні, оскільки він заважає політичному врегулюванню - Асад

Президент Сирії Башар Асад вважає, що нанесення ударів по тероризму необхідно, оскільки це явище заважає політичному врегулюванню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Асад заявив на зустрічі у вівторок у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Необхідно звернути особливу увагу, що нанесення ударів по тероризму – це необхідно, насамперед, з тієї точки зору, що необхідно боротися з тероризмом, а друге – що тероризм є реальною перешкодою на шляху до політичного врегулювання. І звичайно, весь народ хоче взяти участь у вирішенні долі своєї держави, а не тільки керівна ланка", - сказав Асад.

Він висловив "велику подяку всьому керівництву Російської Федерації і російському народу за ту допомогу, яку вони надають Сирії". "Спасибі за те, що вони стоять за єдність Сирії і за її незалежність. Найголовніше, що все це робиться в рамках міжнародного законодавства", - сказав Асад.

На його думку, ті політичні кроки, які робилися РФ з початку кризи, не дозволили подіям у Сирії розвиватися за більш трагічним сценарієм.

"Тероризм, який зараз поширився в регіоні, якщо б не ваші дії і ваші рішення, зайняв би набагато більші площі і поширився б на ще більшу територію. Ці кроки підтвердилися у тому, що ви взяли участь у бойових діях в єдиному фронті боротьби з тероризмом", - сказав він.

Як вважає Асад, кожен розуміє, що будь-які військові дії передбачають подальші політичні кроки, та єдиною метою має бути те, що хоче бачити сирійський народ у майбутньому своєї країни.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари в Сирії нібито по позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

Однак у Держдепартаменті США повідомили, що менш як 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, що виступають проти режиму Асада.