Юнкер скликає зустріч лідерів окремих країн ЄС через загострення ситуації з мігрантами

Відповідне повідомлення розповсюджено в Брюсселі Європейською Комісією, передає власний кореспондент УНІАН.

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"У зв'язку з розгортанням надзвичайного стану в країнах західних Балкан, які стали частиною міграційного маршруту, є необхідність в більшій співпраці, ширших консультаціях та безпосередній оперативної діяльності. Після обговорення з кількома лідерами президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер скликав на 25 жовтня зустріч керівників країн, щоб обговорити потоки біженців за маршрутом Західних Балкан", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що метою зустрічі буде узгодження спільних оперативних висновків, які можуть бути негайно реалізовані.

На зустріч запрошені лідери Австрії, Болгарії, Хорватії, колишньої Югославської Республіки Македонії, Німеччини, Греції, Угорщини, Румунії, Сербії та Словенії. На засідання також будуть присутні президент Європейської Ради Дональд Туск, прем’єр-міністр головуючого в Раді ЄС Люксембургу та Верховний комісар ООН у справах біженців.