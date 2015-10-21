Поліція Словенії звинуватила Хорватію в скупченні мігрантів

Однак Австрія виконує свої двосторонні зобов'язання, сказав Бі-бі-сі представник МВС Словенії Боян Кител.

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Як стверджує Боян Кител, хорватські поліцейські просто кидають мігрантів на кордоні без попередження.

У Загребі вважають, що Любляна не вказала, куди слід направляти мігрантів.

Тільки за останні 72 години близько 20 тис. осіб перетнули хорватсько-словенський кордон на шляху в Західну Європу.

У неділю Словенія офіційно обмежила число мігрантів, яким буде дозволено в'їзд в країну. Запроваджено щоденний ліміт у розмірі 2,5 тис. осіб.

У Хорватії ліміт встановлений на рівні 5 тис. осіб. Австрія впускає в країну лише по 1500 чоловік в день.

Угорщина заявила про закриття своїх кордонів з півночі в п'ятницю через те, що лідери Європейського союзу не змогли погодити заходи по скороченню припливу мігрантів.

Мігранти, багато з яких прибули з Афганістану, Сирії та Іраку, перебувають в дорозі вже багато тижнів. Багато йдуть пішки з Туреччини через Грецію, Македонію та Сербію.