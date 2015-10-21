Меркель вважає політичне рішення по Сирії недосяжним у найближчому майбутньому

Про це заявила в Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, передають "РИА Новости".

Читайте такожРосія завдала авіаудару по польовому госпіталю в Сирії у провінції Ідліб, загинули 13 осіб - ЗМІ

За словами канцлера ФРН, міжнародне співтовариство працює над пошуком політичного розв'язання конфлікту в Сирії, але в найближчому майбутньому воно представляється недосяжним.

"У Сирії має бути знайдено політичне рішення, але зараз не видається, що це рішення може бути досягнуте швидко", — сказала Меркель.

"Очевидно, така людина, як Асад, не матиме політичного майбутнього", — додала вона.

Зазначимо, Міноборони РФ у вівторок вранці отримало від американських військових узгоджений меморандум про запобігання повітряних інцидентів в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство оборони Росії і Туреччини налагодили прямий зв'язок для забезпечення безпеки польотів російської бойової авіації біля турецького кордону над Сирією і не допущення інцидентів.

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії за нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.