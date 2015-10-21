У Міноборони РФ оголосили про відступ бойовиків у Сирії під ударами урядової армії за підтримки російської авіації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міноборони РФ.

«За різними каналами надходить інформація про тактику дій бойовиків, які відступають під ударами сирійських урядових військ. Їхні дії прямо свідчать про причетність саме до терористичних угруповань. Перед залишенням позицій у населених пунктах ними здійснюється масове мінування місцевості, залишених житлових будинків і уцілілих об'єктів соціальної інфраструктури вибуховими пристроями дистанційного керованого підриву», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКремль витрачає на війну в Сирії до $ 4 мільйонів щодня - аналітики

Стверджується, що значна частина цих зарядів ретельно маскується й оснащується таймерами зворотного відліку, які повинні спрацювати через заданий проміжок часу, що іноді становить до кількох тижнів.

«Така тактика дозволить здійснювати теракти в звільнених сирійськими урядовими військами населених пунктах уже після повернення до них жителів і початку ремонтно-відновлювальних робіт», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, із 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаудари в Сирії нібито по позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

Однак у Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції "Ісламської держави", частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада.