Путін вирішив скоригувати стратегію нацбезпеки РФ

Про це повідомляють "РИА Новости", посилаючись на прес-службу апарату Радбезу РФ.

Зазначається, що нова редакція Стратегії національної безпеки РФ повинна бути представлена на розгляд Путіна до кінця 2015 року.

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Нову редакцію Стратегію нацбезпеки до 2020 року розглянула Міжвідомча комісія зі стратегічного планування Радбезу РФ, засідання якої провів секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

"Президентом Росії прийнято рішення провести коригування Стратегії національної безпеки, забезпечивши наступництво державної політики у сфері національної безпеки, а також системи національних інтересів і стратегічних національних пріоритетів", — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що змінена стратегія виходить з фундаментального взаємозв'язку і взаємозалежності забезпечення національної безпеки та соціально-економічного розвитку Росії.

Як повідомляється, документ покликаний консолідувати зусилля органів влади та інститутів громадянського суспільства щодо створення сприятливих внутрішніх і зовнішніх умов для реалізації національних пріоритетів і протидії новим загрозам російським національним інтересам.

Як повідомляв УНІАН, раніше в РФ оголосили про спорудження гігантської військової бази в Арктиці на великому острові Земля Олександри, який належить до архіпелагу Франца-Йосипа. Пізніше Міноборони РФ заявили про створення ще однієї військової бази в Арктиці і розміщення російських військ.