У Міноборони РФ заявили про створення ще однієї військової бази в Арктиці і розміщення російських військ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

«Ми до 2018 року повинні повністю завершити створення та озброєння всієї арктичної угруповання», - зазначив Шойгу.

Крім того, Шойгу повідомив, що на арктичному острові Котельний завершується створення військової бази. Як зазначив міністр оборони, база відповідає найсучаснішим стандартам і оснащена усім необхідним для обладнання рубежів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Шойгу оголосив про спорудження гігантської військової бази в Арктиці на великому острові Земля Олександри, який відноситься до архіпелагу Франца-Йосипа.