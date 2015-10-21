Росія побудувала на Північному полюсі гігантську військову базу "Арктичний трилисник"
У середу, 21 жовтня, в Міністерстві оборони Російської Федерації оголосили про спорудження гігантської військової бази на Північному полюсі.
Про це повідомляє Radio Free Europe Radio Liberty.
Як зазначає видання, нова військова база розташована на великому острові Земля Олександри, який відноситься до архіпелагу Франца-Йосипа. На даній базі Росія хоче добувати нафту і газ.
У Міноборони РФ зазначили, що площа бази 14 квадратних кілометрів. Будівельні роботи майже завершені. Всі будівлі військової бази, яка отримала назву "Арктичний трилисник", розфарбовані в білий, червоний і синій кольори, як на прапорі Росії.
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Видання нагадує, що Росія нарощує свою військову присутність в Арктиці, а у своїй військовій доктрині пріоритетним вважає освоєння багатого корисними копалинами регіону.
Як повідомляв УНІАН, раніше Росія почала будівництво величезної військової бази біля українського кордону в російському селищі Сотолі.