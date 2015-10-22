Німеччина може залучити військові літаки для депортації мігрантів

З цією метою планується використовувати не тільки пасажирські, але і військово-транспортні літаки, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters. Очікується, що німецький парламент розгляне відповідний законопроект в цьому місяці і в разі схвалення він набуде чинності з 1 листопада.

Читайте такожУ відомстві Меркель запропонували депортувати більше мігрантів

Мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку в Німеччині, не будуть інформувати про намір їх вислати, щоб вони не могли втекти і ухилитися від депортації.

Прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що пріоритетним способом депортації залишаються комерційні авіалінії, але якщо їх буде недостатньо, то Німеччина розгляне можливість використання військової авіації.

Німеччина намагається впоратися з щоденним десятитисячним припливом мігрантів. Повідомляється, що до кінця цього року в країну можуть прибути ще близько 800 тис. чоловік. "Якщо економічні підстави - єдина причина перебування тут біженців, то ми зобов'язані їм сказати: ви повинні їхати додому", - заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.