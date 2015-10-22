Міноброни РФ показало будні своєї авіації в Сирії (відео)

Міністерство оборони РФ опублікувало відео, на якому показано будні російської авіації на базі "Хмеймм" в Сирії.

Відео з'явилося на сторінці відомства в Facebook.

У відеоролику показано зліт та посадку винищувачів, частину ролика знято з кабіни пілотів.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії за нібито позиціях "Ісламської держави".

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За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.