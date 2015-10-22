Македонія за 5 місяців витратила на мігрантів більше €5 мільйонів

Про це повідомив президент Македонії Герге Іванов, пише ТАСС.

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"Як держава ми довели, що можемо справитися з цим викликом, хоча всі кошти витрачені практично по максимуму", - підкреслив президент.

За його словами, цей балканський маршрут – найшвидший для біженців, і саме він все частіше використовується нелегалами, "що, очевидно, в нинішніх умовах - наплив мігрантів зростає".

"Нам потрібна і матеріальна, і фінансова допомога, а також є необхідність в одержанні обладнання, яке допоможе вирішити дану проблему", - зазначив президент Македонії, додавши, що тільки відомства, які забезпечують безпеку, щомісяця витрачають близько €1 млн.

"За ці п'ять місяців Македонія витратила €5 млн незапланованих коштів лише на цілі служб, що забезпечують безпеку, і це без урахування витрат на охорону здоров'я і послуги міністерства праці та соціальної політики", - звернув особливу увагу Іванов.

Як повідомлялося, з початку року в європейські країни морем прибули близько 600 тисяч мігрантів. Основна частина біженців їдуть з Афганістану, Сирії та Іраку. Багато йдуть пішки з Туреччини через Грецію, Македонію та Сербію.