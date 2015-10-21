У Німеччині для депортації біженців залучать бойові літаки - ЗМІ

Про це з посиланням на власні джерела в урядових колах повідомляє німецьке видання Bild, передає DW.

За даними газети, крім регулярних авіаперевезень, уряд також планує залучити до депортації людей літаки та пілотів Бундесверу. Про це не буде повідомлятись, щоб люди, яким було відмовлено в наданні притулку, не могли сховатися.

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Окрім того, мають бути перевірені критерії щодо надання відстрочки депортації. Заплановано також врегулювати питання щодо обладнання транзитних зон, швидшої депортації та відтермінування припинення депортації у зимовий період.

Як повідомляє Bild, відомство канцлера поділилось цим планом із відомствами з управління правами федеральних земель під час телефонної конференції ввечері 20 жовтня.

Нагадаємо, раніше канцлер Ангела Меркель виступала за швидше видворення людей, яким було відмовлено у наданні притулку.