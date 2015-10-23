У Мексиці через наближення урагану "Патрісія" почалася евакуація

Всесвітня метеорологічна організація порівнює "Патрісію" з руйнівним тайфуном "Хаян", що налетів на Філіппіни восени 2013 року.

Фахівці попереджають, що тайфун може стати найсильнішим з тих, що коли-небудь досягали тихоокеанського узбережжя Мексики, а його наслідки можуть бути катастрофічними, повідомляє Російська служба ВВС.

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За прогнозами метеорологів, ураган може супроводжуватися сильними зливами і викликати величезні хвилі.

У трьох регіонах країни оголошено надзвичайний стан. Як очікується, ураган досягне мексиканського узбережжя в найближчу добу. Швидкість вітру може досягати 300 км/ч.

В районах, які можуть постраждати від стихії, проживає близько 400 тисяч чоловік.

Імовірно,перш за все ураган обрушиться на штат Халіско, де знаходиться популярне курортне місто Пуерто-Вальярта.