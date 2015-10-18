Тайфун "Коппу" продовжує бушувати на Філіппінах

Повідомляється про загибель однієї людини, 15 тисяч місцевих жителів евакуйовані. Кілька людей зникли безвісти. Протягом дня вітер дещо послабився, проте проливні дощі тривають, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За прогнозами синоптиків, протягом трьох днів на Філіппінах пройдуть сильні дощі, очікується, що випаде не менше метра опадів, різко підвищиться ймовірність зсувів.

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Синоптики також попереджають про небезпеку обвалення будівель. Як очікується, хвилі на узбережжі досягнуть висоти трьох метрів.

У суботу ввечері на Лусоні випало 105 міліметрів опадів, на сусідньому острові Вірак - 166 міліметрів.

Через наближення стихії раніше було скасовано велику кількість авіарейсів, із прибережних районів були евакуйовані люди. Припинено рух пасажирських та вантажних поромів, від яких залежить постачання островів архіпелагу.

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У грудні минулого року тайфун "Хагупіт" забрав життя щонайменше 18 людей, ще сотні жителів постраждали.

Patuloy ang pagbayonng malakas na hangin sa San Luis,Aurora pic.twitter.com/oqk5oIQEhH — Dennis Cabral Datu (@Dennis_Datu) October 17, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, тайфун "Коппу" обрушився на найбільший острів Філіппінського архіпелагу Лусон 18 жовтня. Через стихійне лихо владі довелося евакуювати 10 тисяч осіб.